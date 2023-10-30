Kasırganın vurduğu Meksika'da 48 kişi öldü 38 kişiden haber alınamıyor

Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletindeki Acapulco kentini 25 Ekim’de kategori 5 seviyesinde vuran Otis Kasırgası’nda can kaybı arttı. Guerrero Valisi Evelyn Salgado yaptığı açıklamada, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 48’e yükseldiğini belirterek, haber alınamayan kişi sayısının 36 olduğunu aktardı.

HABER ALINAMAYAN 187 YABANCI TURİST KURULDU

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Acapulco’da haber alınamayan 187 yabancı turiste ulaşıldığı ifade edildi. Meksika hükümeti, kasırganın vurduğu Acapulco’da otellerin yüzde 80’inin zarar gördüğünü açıkladı.

ACAPULCO’DA YAĞMA OLAYLARI PATLAK VERDİ

Gıda ve su konusunda devam eden sıkıntılar nedeniyle Acapulco’da yağma olayları patlak verirken, hükümet düzeni sağlamak ve Acapulco'da gıda ve malzeme dağıtımına yardımcı olmak için yaklaşık 17 bin asker gönderdi.

EL SALVADOR’DA FIRTINA ALARMI

El Salvador’da ise dün Pilar Tropikal Fırtınası nedeniyle kırmızı alarma geçildi. Pilar’ın 48 saat içinde El Salvador’u vurması beklenirken, ülke genelinde okullarda çarşamba gününe kadar eğitim ve öğretime ara verildi. Ülke genelinde ayrıca fırtınadan halkı korumak için 100 adet barınak kurulacak.

El Salvador Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada ise Pilar’ın neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle La Union bölgesindeki Anamoros Nehri’nde bir kadının akıntıya kapılarak kaybolduğu belirtilerek, kadının 16 yaşındaki oğlunun kurtarıldığı ifade edildi.