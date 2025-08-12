Kask yok, plaka yok! Sürücüye rekor ceza

Kaynak: DHA

Antalya Alanya’da jandarma, tehlikeli manevralarla hem kendi canını hem de vatandaşların canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünü tespit etti. Jandarma sürücüye para cezası kesti motosikleti trafikten men etti.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Kestel Mahallesi'nde tehlikeli manevralarla hem kendi canını hem de vatandaşların canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünü tespit etti. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, aracının plakasız ve muayenesiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 59 bin 745 TL para cezası uygulanırken, motosikleti trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde kask ve korucuyu ekipmanı bulunmayan sürücünün ön tekerleğini havaya kaldırdığı motosikletin koltuk kısmında ayağa kalkarak seyrettiği anlar yer aldı.

