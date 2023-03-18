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Motosiklet kaskı yüzünden can alan kişi tutuklandı

İstanbul'da motosiklet kaskı yüzünden çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybeden kıraathane sahibinin katili tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 23:07
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Kask yüzünden can alan kişi tutuklandı

Motosiklet kaskı yüzünden can alan kişi tutuklandı
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İstanbul''da Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana gelen olayda, kıraathane sahibi Güzel Koçak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Güzel Koçak ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET KASKI YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Cinayetin ardından çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları incelemelerde kavgaya karışan kişilerin M.E. ve M.K. olduğunu tespit etti. Motosiklet kaskı yüzünden tartışan M.E.nin kavga sırasında Güzel Koçak'a silahla ateş ederek yaraladığı belirlendi. M.E. ve M.K.'ye yönelik gerçekleştirilen araştırmalarda şüpheliler, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

KASTEN ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında “6136 SKM, kasten yaralama, taksirle yaralama, otodan hırsızlık ve tehdit' suçlarından birçok suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili yakalanan M.K.  sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, M.E. 'kasten öldürme' suçundan,  tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

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