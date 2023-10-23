Kaskıyla geldi, oto galeride kurşun yağdırıp gitti! O anlar kamerada…

Kütahya’da motosiklet kaskı takıp iş yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla vurulan galerici İdris E. (38), ağır yaralandı. Polis, plakasız otomobille kaçan saldırganı arıyor.

KAYNAK: DHA
Kaskıyla geldi, oto galeride kurşun yağdırıp gitti! O anlar kamerada…

Olay, saat 14.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Galericiler Sitesi 49’ncu Sokak’ta meydana geldi. İdris E., arkadaşlarıyla iş yerindeyken, başında kask olan kişi içeri girip tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği İdris E. ağır yaralanırken, şüpheli ise plakaları sökülmüş otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. İdris E., ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada saldırganın gelmesi ve kaçtığı anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet kaskı takıp gittiği işyerinde galerici İdris E.’yi tabanca ile ağır yaralayan Hamza Ö. (24) ve ona yardım ettiği belirtilen şüphelilerin Yusuf T. (23) ile İlker O. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerin farklı bir araçla il dışına kaçacağı yönünde bilgiye de ulaştı. Olay sırasında şüphelilerin kullandığı otomobil ise üzeri örtülü şekilde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özbilen sokakta bulundu.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheliler Hamza Ö. (24), Yusuf T. (23) ve İlker O.’yu gizlendikleri çatı katında yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ve kask da gizlendikleri evin çamaşır makinesinin içinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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