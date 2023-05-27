Kasklı genç kaçarken öldürüldü

Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 2 kişiden biri, önünü kesen şahıslar tarafından kaçarken arkasından kurşun yağmuruna tutuldu. Hastaneye kaldırılan suç makinesi 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kasklı genç kaçarken öldürüldü

İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesildi. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başladı.

Silahlı şahıslar, kaçan kişinin ardından kurşun yağdırdı. Göğsüne isabet kurşunla yere düşen kasklı kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Burhan Atınız’ı (21) yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin emniyette “çocuğa cinsel istismar”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “hırsızlık” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

KAMERALARI YERE EĞDİLER

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredekilerin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda olaydan önceki gün saat 23.00 sıralarında sokaktaki güvenlik kameralarının yere doğru eğdirildiği tespit edildi. Buradan yola çıkan polis, kameraları yere eğen şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

HESAPLAŞMA

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerindeki apartta yaşadığı öğrenilen bir grubun ev sahibi tarafındaki madde kullandıkları gerekçesiyle çıkartıldığı bilgisine ulaştı.

Ardından bir başka grubun gelip bu apartta yaşamaya başladığı, çıkartılan grubun ise yeni gelen grubu çıkmaları için tehdit ettiği ve bu sebeple aralarında tehdit, küfürler edildiği ve kavga çıktığı öğrenildi.

Grubun silahlanarak gece saatlerine kadar beklediği, motosikletli 2 kişiyi sokağa girdiklerinde önlerini keserek kurşun yağdırdıkları ortaya çıktı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili çok sayıda adrese baskın düzenledi. Operasyonda 1'i pompalı tüfek olmak üzere 6 silah ele geçilirken, olaya karışan, delilleri karartan 1’i çocuk 10 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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