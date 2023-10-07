Kasko fiyatları katlandı. Dengeler değişti cepler yanacak

Kasko fiyatları uçuşta. Nedeni ise parça fiyatlarındaki büyük artışlar. Bu durumdan dolayı kaskolardaki yükselişin önüne geçilemiyor. Peki o korkunç artışı oranı ne kadar? İşte yanıtı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kasko fiyatları katlandı. Dengeler değişti cepler yanacak

Hem Kasko fiyatları hem de trafik sigortaları uçtu gidiyor. Nedeni ise araç ve yedek parça fiyatlarındaki artışlar.

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı:

“Araç bedellerinde ve araç parça bedellerinin çoğunun ithal olması nedeniyle yüksek artışların olması kasko ve trafik sigortası primlerinin artmasına ana neden olarak gösterebiliyoruz. Trafik sigortasında bedeni zararlar dediğimiz çarptığınız kişinin yaralanması, ölmesi durumunda tedavi masrafları, sakatlık tazminatı, ölüm tazminatı ödeniyor olması da trafik sigortası ve kaskoda bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Araç bedellerinin, işçilik ve parça bedellerinin artmasıyla önümüzdeki dönemde önemli artışlar olması bekleniyor.

UFAK KAZALAR BİLE ‘50-60 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Trafik sigortası yaptıran kişi sayısında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre artışlar var. Kasko poliçesinde ve trafik poliçesinde belli oranlarda artışlar var. Çünkü araç maliyetleri çok yüksek en küçük kazalarda bile 50-60 bin TL’den başlıyor. Basit bir aynanın kırılması, farın kırılması gibi. Önemli hasarlar varsa 200-250 bin TL’lere çıkan tamir maliyetlerinin yüksek olması insanları kasko ve trafik poliçesi yapmaya itiyor. Sayılarda ciddi artış bekleniyor.

KASKO FİYATI UÇUŞTA YÜZDE 120 ARTTI

Kasko fiyatına baktığımızda bu yıl kaskoda yüzde 120’ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen kaskoya ilginin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunun daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bazı sigorta poliçelerinde trafik sigortasına ulaşmayı kolaylaştıran özel düzenlemeler de yapıldı.

İYİ SÜRÜCÜLERLE KÖTÜ SÜRÜCÜLER ARASINDA UÇURUM ARTIYOR

İyi sürücülerde ödemeler 3200 TL civarından başlıyor. Kötü sürücüler 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında uçurum açılmaya devam ediyor. Yeni araç alanlar, hasarsız kullananlarda trafik sigortası yaptırma oranı yüksek.

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