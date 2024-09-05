Kassam Tugayları görüntülerini yayınladı: Ölmeden önce Netanyahu'ya yalvarmışlar

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023’ten bu yana devam ediyor.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 1 Eylül'de Gazze Şeridi’nde cansız bedenlerine ulaşılan İsrailli esirler Carmel Gat ve Alexander Lobanov’un ölmeden önce kaydedilen görüntülerini yayınladı.



“ANLAŞMA YAPMAMAK İÇİN BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ”

Görüntülerde konuşan Lobanov, 7 Ekim'de Reim bölgesinden kaçırıldığını kaydederek, zor şartlar altında bulunduklarını ve yiyecek, su, elektrik ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldıklarını söyledi.

Lobanov, korktuklarını ve İsrail saldırılarında ölmemeleri için 10 defa farklı yerlere transfer edildikleri dile getirdi.

İhmal edildiklerini ve İsrail hükümetinin başarısız olduğunu belirten Lobanov, “Şimdi de bizim serbest kalmamız için yürütülen her girişimde başarısızlığa devam ediyorsunuz. Anlaşma yapmamak için bizi öldürmeye çalışıyorsunuz” diye konuştu.

Arkasında hamile eşini, 2 yaşındaki oğlu ile hasta anne ve babasını bıraktığını ifade eden Lobanov, İsrail halkına Netanyahu yönetimine karşı sokaklara çıkması yönünde çağrı yaptı.





“SALDIRILAR NEDENİYLE BURADAN CANLI ÇIKIP ÇIKAMAYACAĞIMI BİLMİYORUM"

Diğer İsrailli esir Gat ise İsrail ordusunun saldırılarının devamlı sürdüğünü aktararak, "Saldırılar sebebiyle buradan canlı çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum" dedi.

Netanyahu hükümetine seslenen Gat, "Lütfen bombardımanı durdurun ve bizi ihmal etmeyin, bizim eve dönmemizi sağlayın" ifadesini kullandı.

Eve geri getirilmeleri için İsrail halkına protestoları sürdürmeleri çağrısı yapan Gat, "Müzakere kapısını kimsenin kapatmasına izin vermeyin” diye seslendi.

Hamas, Lobanov ve Gat’ın İsrail saldırısında öldüğünü duyurmuş, İsrail ise esirlerin Hamas tarafından öldürüldüğünü öne sürmüştü.