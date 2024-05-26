Kassam Tugayları’ndan İsrail’e füze saldırısı. Tel Aviv’de siren sesleri

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yaptığı katliamlara yanıt olarak Tel Aviv'e büyük bir füze saldırısı başlatıldığı" ifade edildi.

Eş zamanlı olarak Tel Aviv'de sirenlerin çalmaya başlaması da dikkatleri çekerken, İsrail ordusu henüz sirenlerin nedeni hakkında bir açıklama yapmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN, gerçekleşen füze saldırısının Refah bölgesinden yapıldığını öne sürdü. Jerusalem Post gazetesi ise Tel Aviv'in yanı sıra Petah Tikva, Herzliya ve Ramat Hasharon'da patlama sesleri duyulduğunu yazdı.

Duyulan seslerin, İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe’nin füzeleri imha etmesinden kaynaklandığı değerlendirilirken, roketlerden birinin Tel Aviv’e düştüğü iddiası doğrulanamadı.