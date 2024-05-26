Kassam Tugayları’ndan İsrail’e füze saldırısı. Tel Aviv’de siren sesleri

Kaynak: Haber Merkezi
Kassam Tugayları’ndan İsrail’e füze saldırısı. Tel Aviv’de siren sesleri

İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail’in Adalet Divanı kararına uymamasına karşın, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e füze saldırısı gerçekleştirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yaptığı katliamlara yanıt olarak Tel Aviv'e büyük bir füze saldırısı başlatıldığı" ifade edildi.

Eş zamanlı olarak Tel Aviv'de sirenlerin çalmaya başlaması da dikkatleri çekerken, İsrail ordusu henüz sirenlerin nedeni hakkında bir açıklama yapmadı.

ballistic-missile-update.jpg

İsrail devlet televizyonu KAN, gerçekleşen füze saldırısının Refah bölgesinden yapıldığını öne sürdü. Jerusalem Post gazetesi ise Tel Aviv'in yanı sıra Petah Tikva, Herzliya ve Ramat Hasharon'da patlama sesleri duyulduğunu yazdı.

Duyulan seslerin, İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe’nin füzeleri imha etmesinden kaynaklandığı değerlendirilirken, roketlerden birinin Tel Aviv’e düştüğü iddiası doğrulanamadı.

ebu-ubeyde-4.webp

İlgili Haberler
Ermeni palavraları için 'soykırım' diyen Biden 'İsrail Gazze’de soykırım yapmıyor' dedi
Kassam Tugayları ‘İsrail helikopterini vurduk’
Son Haberler
Dünyaca ünlü filmin çekildiği ev 169 milyon liraya satılıyor Magazin
Dünyaca ünlü filmin çekildiği ev 169 milyon liraya satılıyor
Konyasporlu bazı futbolcuların Galatasaray maçına çıkmayacaklarını açıkladı Spor
Konyasporlu bazı futbolcuların Galatasaray maçına çıkmayacaklarını açıkladı
Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı. 7 yaralı Gündem
Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı. 7 yaralı
Kadın hırsızlar kapıdan girdikleri evi böyle soydu. 3 dakika 45 saniyede evi soyup çıktılar Yaşam
Kadın hırsızlar kapıdan girdikleri evi böyle soydu. 3 dakika 45 saniyede evi soyup çıktılar
Boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı Gündem
Boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Gündem
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Fenerbahçe'nin oyuncusu veda etti Spor
Fenerbahçe'nin oyuncusu veda etti