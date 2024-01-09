Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e roket saldırısı

İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv roketlerle vuruldu.

Öte yandan, Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Rişon LeTsiyon, Tel Aviv, Ramle, Nes Ziona, Yashresh, Be'er Yaakov, Holon ve Lid kentlerinde acil durum sirenleri çaldı.

İsrail ordusunun açıklamasında da Gazze'den ülkenin orta kesimine 8 roket fırlatıldığı duyuruldu.

Bunlardan 3'ünün Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi ile etkisiz hale getirildiği, 4'ünün açık araziye düştüğü belirtilen açıklamada bir roketin akıbetiyle ilgili ise bilgi verilmedi.