Kassandra emekliye verilecek zammı açıkladı. İstihareye yattı

Bu sene Süper Lig şampiyonu olacak takımdan, yerel seçim sonuçlarına kadar hepsini tam isabetle bilen Kassandra hem asgari ücret hem de emeklilere yapılacak zam oranlarını şimdiden açıkladı.

Her kesimin asgari ücrete yapılacak zam oranını farklı şekilde yorumladığını söyleyen Kassandra, "Onlara göre asgari ücrete bu yıl temmuz ayında da ek zam yapılacak. Bu oran çoğunluğa göre enflasyon farkı kadar olacak. Bazıları çıtayı daha da yükselterek oranın daha da artırılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkça ifade ediyorlar" dedi.

"KEŞKE YANILSAM AMA..."

Asgari ücrete kesinlikle zam yapılmayacağını söyleyen Kassandra "Bunu açıkladığım için yanılmamı isteyenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu tahmin edebiliyorum. İnanın zam yapılsa da keşke ben de yanılsam. Çünk vatandaşım biraz daha rahat nefes alır, çocuklarının ihtiyacını sıkıntıya girmeden karşılar. Ama bunu hem yattığım istiharede hem de küremde gördüm. Yanılırım diye kartlarıma da başvurdum. Hepsinde asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağını net bir şekilde gördüm" diye konuştu.

"DURAKLAMA DÖNEMİ TEMMUZ AYINDA"

Asgari ücretin sene sonuna kadar zam görmeden 17 bin 4 TL olarak ödeneceğini söyleyen Kassandra "Bu parayla geçinmenin imkansız olduğunu biliyorum. Fiyatlar da almış başını gitmişken... Ama kartlarım fiyatlardaki artışın Temmuz ayının ortalarından sonra duraklama dönemine gireceğini işaret ediyor. Bunda ekonomik önlemler etken olmayacak. Vatandaşın parası yetmediği için alım gücünün düşmesi önemli rol oynayacak. Ayda 1 kilo peynir alan aile 500 gramla idare edecek. Bu zeytin, yağ, reçel başta olmak üzere tüm ürünler için geçerli olacak" dedi.

"ŞAPKASINI ÖNÜNE ALAN DÜŞÜNSÜN"

Parası olan kişinin harcama yapabileceğini söyleyen Kassandra "Ama bu sene içinde seçim olsa hem asgari ücretli hem de emekli istedikleri oranlarda zam alabilirdi. Seçim olmadığı için asgari ücretli bu parayla sene sonunu getirebilmenin hesaplarını şimdiden yapsın. Neler yaşadıklarını ve neler yaşayacaklarını da şapkasını önüne koyarak düşünsün. Acaba alım gücünün düşmesinde kimlerin parmağı olabileceğini iyice analiz etsin" diye konuştu.

"EMEKLİLERİN ZAMMI BU ORANI GEÇMEZ"

Emeklilere verilecek zam oranının Temmuz ayının 3'ünde belli olacağını söyleyen Kassandra "Emeklilere yapılacak enfasyon oran farkı yüzde 26'ya yakın olacak. Kartlarım seyyanen zam yapılmayacağını söylüyor. Siyasette bir gün bile çok uzun süre. Bakanlar dahil seyyanen zam yapılmamasını savunuyor. Ama Erdoğan'ın önünü kesen emekliler zammın şart olduğunu kendisine söylüyor. Geçinemediklerinden dert yanıyor. Asgari ücretle çalışanlarla emeklilerin arasındaki farkın çok açıldığından bahsediyorlar. Belki Erdoğan bir tık zam yapabilir diye içimden geçiyor. O da yüzde 30'u bulmaz bile" dedi.

"KİRACILAR KORKMASIN"

'Yukarda da belirttiğim gibi alım gücü düşen vatandaş yüzde 25 kira zammının da ortadan kalkmasıyla kara kara düşünüyor' diyen Kassandra "Kiracılar rahat olsun. Enflasyon bir ürüne talep olunca artar. Vatandaş peynir alamazsa, zeytin alamazsa fiyatları ya sabit kalacak ya da düşecek. Kiraya ev sahipleri TÜİK'in açıklayacağı TÜFE'ye göre zam yapılacak. Zaten senelerdir düşük enflasyon açıklayan TÜİK bu oranı yükseltmeyeceğine göre daha da geriye çekecektir. Kiracılar rahat olsun. Enflasyon her sene düşecektir" diye konuştu.

"1 EURO 35 TL"

TL'nin değer kaybetmeye devam edeceğini söyleyen Kassandra "Bunun tersine dönmesi çok zor bir ihtimal. Ama yabancı yatırımcı korkuyor. Bunu bizzat iş insanlarından duyuyorum. Bunun içinde ülkemize yatırım yapmaya sıcak bakmıyorlar. Tatile çıkmak bile servet oldu Türk insanı için. Gurbetçilerimiz de kazandıkları parayı Türkiye'de TL'ye çevirince rahat bir nefes alıyor. Nasıl almasınlar 1 Euro'ları 35 TL'ye geçti. 100 Euro bozduran cebine 3 bin 500 TL koyuyor" dedi.

"LAF OLSAN TORBA DOLSUN"

Konuştuğu gurbetçilerin alım gücünden dert yandığını söyleyen Kassandra "Ben Kapıkule'den çıkmamış biri olsa yalanlarına inanacağım. Almanya'da asgari ücret 400 kilogram et alacak şekilde ayarlanıyor. Bu 10 yıl önce de böyleydi 20 yıl sonra da böyle olacak. Türkiye'de asgari ücretli maaşıyla kaç kilo alıyor siz ona bakın. Ya emekli... Gurbetçilerimiz bizimle dalga geçiyorlar. Onlardaki sosyal imkanların hiç biri ülkemizde ne yazik ki yok. Çok üstüme gelene 'bırak Almanya'yı gel Türkiye'ye yerleş' diyorum susuyor. Çünkü gelmeyeceğini o da ben de biliyoruz. Hepsi konuşuyor. 'laf olsun torba dolsun diye" dedi.