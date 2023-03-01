1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Kastamonu’da sahilden 10 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan mayın, kontrollü şekilde imha edildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 02:01
Takip Et

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
+
Aa
-

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Cide’nin İlyasbey köyünde balıkçılık yapan Ferdi Yılmaz, balık tutmak için denize açıldıklarını belirterek, “Av peşindeyken deniz üzerinde siyah bir cisim gördük. Merak edip cisme doğru yanaştık. Cismin yanına gittiğimizde mayın olduğunu fark ettik. Hemen Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak durumu bildirdik. Ekipler de kısa sürede mayının olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra da mayın kontrollü bir şekilde imha edildi” dedi. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
4
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
5
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
6
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
7
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
﻿Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
﻿Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
﻿ÖSYM’den ‘sınav ücreti’ açıklaması
﻿ÖSYM’den ‘sınav ücreti’ açıklaması
﻿ÖSYM’den ‘sınav ücreti’ açıklaması
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.