Kastamonu Tosya'da 2 bin 200 metre rakımda ekmek kavgası! Herkesin gezmek istediği yaylalar onların geçim kaynağı

Kastamonu'nun dağ turizmiyle dikkat çeken yaylaları, hayvancılıkla uğraşanlara da ev sahipliği yapıyor. Tosya ilçesindeki vatandaşlar, hayvanlarını otlatmak için her yaz 2 bin 200 metre rakımdaki Ekincik Yaylası'nda konaklıyor. Mayıs ayında yaylalara çıkan yöre halkı, kış mevsimine kadar hayvanlarını otlatıyor. Yaylada sabahın erken saatlerinde işe koyulan vatandaşlar, hayvanlarını otlatmak için meraya gidiyor. Yayladaki ineklerinden sağdıkları sütten peynir, yoğurt, çökelek ve tereyağı yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

Sebahat Yalçın, "Nisan ayında yaylaya çıkıyoruz, burada hayvanları otlatıyoruz. Hayvanlardan süt, peynir alıyoruz, çökelek yapıyoruz. Benim ikiz çocuklarım da var, onları da yanıma alıyorum. Yaylaya çıkmayı çok seviyorum. Benim ölümü de bu yaylaya koyun diyorum. 28 yıldır yaylaya hayvan otlatmaya çıkıyorum. Komşularımızın da hayvanları oluyor, onları da otlatıyorum. Bizlere emanet ediyorlar, bizler de hem komşularımızın hayvanlarını hem de kendi hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi.

Tosya Ekincik Köyü Muhtarı Recep Uğraşmış ise, yaylaların kendileri için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Nisan ya da Mayıs ayları gibi yaylaya çıkıyoruz. Kasım ayına kadar yaylalarda duruyoruz. Buralar bizim için çok önemli, 1980 yılından beri yaylaya çıkıyorum. Meralar bizim için çok önemli, buralar bizlerin gelir kaynağı. 8-10 aile yaz boyunca bu yaylada duruyor. Bizler her türlü kazancımızı yayladan sağlıyoruz. Burada tereyağı, yoğurt, peynir, çökelek yapıyoruz" diye konuştu.

Ramazan Uğraşmış da gençlere hayvancılıkla uğraşmalarını tavsiye ederek, "Sabah kalktığım zaman hayvanların tuzlama işlemlerini yapıyorum. Ardından otlatmak için hayvanları salıyoruz. Öğle arasında belli bir süre yataklama işlemlerini yapıyoruz. Hayvanlar belli bir yerde yatıyorlar. Tekrar otlamaya başladıktan sonra da hayvanları koyuyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaylamıza konteynerler bırakıldı. Konteynerlerin üzerinde güneş panelleri bulunuyor. Bizler de akşam olduğunda bu güneş panelleri sayesinde telefonlarımızı şarj ediyoruz, televizyon izliyoruz. Şu anda 50-60 civarında hayvanım var. Komşularımın hayvanları ile birlikte 150 hayvan otlatıyorum. Yaylacılık, çocukluğumuzdan beri içimizden gelen bir heves" şeklinde konuştu.

40 yıldır yaylaya çıktığını belirten İsmail Yalçın ise, "Bunu severek yapıyorum, sevmesem zaten yapamam. Bu yaşımda burada, bu siste, bu dumanda, bu yağışlarda yapamazdım. Üşüyorum bazen ama yaylaya çıkmayı seviyorum. Tereyağı, yoğurt, çökelek, peynir yapıyoruz. Mayıs ayı gelsin de yaylaya çıkalım diye özlüyoruz" ifadelerini kullandı.