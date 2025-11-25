Kastamonu Valisi Meftun Dallı’nın 94 yaşındaki annesi Şehri Dallı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhumenin cenazesi, 25 Kasım Salı günü Sinop’un Boyabat ilçesinde Hacı Ergün Gürbüz Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı’nın acı günü
Kaynak: İHA
