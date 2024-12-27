Kastamonu'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü-Kayabaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 34 KPE 05 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki 37 EV 827 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden İ.Y. ile aynı araçta bulunan Ş.U. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

​​​​​​​

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Son Haberler
TCMB'den TL depo alım ihaleleri
TCMB'den TL depo alım ihaleleri
Bayern Münih aradığı kaleciyi Meksika’da buldu. Orta sahaya kadar çıkıp oyun kuruyor
Bayern Münih aradığı kaleciyi Meksika’da buldu. Orta sahaya kadar çıkıp oyun kuruyor
CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na emekli asker soruşturması
CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na emekli asker soruşturması
Kayseri'de parkta arkadaşların çay keyfi cinayetle bitti
Kayseri'de parkta arkadaşların çay keyfi cinayetle bitti
Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler
Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler