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Kastamonu'da yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası 318 köy yoluna ulaşımın kapanmasına sebep oldu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:31
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Kastamonu’da 318 köy yolunu ulaşım yok

Kastamonu'da yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 318 köye ulaşım sağlanamıyor. İlçe merkeziyle birlikte 17 ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla toplam 3 bin 896 kilometre yol ulaşıma kapandı. Ekipler, karla kapanan köy yollarını açmak için yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 10, Ağlı'da 13, Araç'ta 10, Azdavay'da 40, Bozkurt'ta 9, Cide'de 3, Çatalzeytin'de 6, Devrekani'de 45, Doğanyurt'ta 22, Hanönü'nde 10, İhsangazi'de 12, İnebolu'da 40, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 27, Seydiler'de 14, Şenpazar'da 19 ve Taşköprü'de 8 olmak üzere toplam 318 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

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