Kastamonu’da ahşap ev çıkan yangında küle döndü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde İnebolu ilçesi Beyler köyü Cümere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karagözoğlu'na ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 5 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangının evdeki oksijen tüpünün patlaması neticesinde çıktığı değerlendiriliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.