Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: DHA
Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan üç kişiden Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gürcan'ın (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

11 Ağustos akşam saatlerinde, Cide ilçesine bağlı Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında, Öztürk Kürelioğlu (48) yönetimindeki 'Maviş' isimli gezi teknesi su alarak battı.

Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, çevredeki balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Ancak kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan kayboldu.

Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmaların beşinci gününde, Gideros Koyu'nun 1,5 mil açığında deniz dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca 'Maviş' isimli teknenin enkazına, koyun yaklaşık 100 metre açığında ve 30 metre derinlikte ulaşıldı.

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