Kastamonu’da çalıştığı kafeye bıçak ve kazmayla saldıranla ilgili karar

Kaynak: İHA
Kastamonu’da çalıştığı kafeye bıçak ve kazmayla saldıranla ilgili karar
Kastamonu’da çalıştığı kafenin sahibine bıçak ve kazmayla saldıran şüpheli serbest bırakıldığı bildirildi.

Kastamonu'da bir kafe çalışanı, işverenine bıçak ve kazma ile saldırıp ciddi şekilde yaraladıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, 30 Nisan Salı günü İnebolu ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, taksi şoförlüğü yaparak aynı zamanda bir kafe işleten Niyazi G. ile çalışanı E.B. arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle E.B., Niyazi G.'ye karın bölgesinden bıçak darbesi ve başına kazma vuruşu yaparak ağır yaraladı.

Yaralı Niyazi G., ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Polis, olay sonrası şüpheli E.B.'yi gözaltına aldı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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