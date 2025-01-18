Kastamonu’da dolandırıcı 2 sahte jandarma yakalandı

Kaynak: İHA
Kastamonu’da dolandırıcı 2 sahte jandarma yakalandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp, yaşlı çifte ‘adınız soruşturmaya karıştı’ bunun için tahkikat yapıyoruz diyerek para isteyen 2 dolandırıcı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde yaşayan yaşlı çiftin evine giden iki dolandırıcı, kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı. Yaşlı çifti "adınız soruşturmaya karıştı" diyerek ağlarına düşüren dolandırıcılar, evlerinde bulunan ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini istedi. Dolandırıcılara kanan çift, 41 bin 780 lira değerindeki altınları teslim etti. Dolandırıcılar kayıplara karışırken, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, Daday İlçe Emniyet Amirliği'nden yardım istedi.

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen iki dolandırıcı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen altınlar ise yaşlı çifte teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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