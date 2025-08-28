Kastamonu’da feci Kaza! Minibüsle ile araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İHA

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit A. idaresindeki 37 JA 499 plakalı Volkswagen marka yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet K. yönetimindeki 37 ADM 006 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Cide ilçesine gitmekte olan minibüste yolcu olarak bulunan Hayriye Z., Şerife Z., Selahattin K., Beril S., Muhammed S., Nakil R., Satiye B., İsmail S., Fatih K. ve Ebru Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw526591-01.jpg

aw526591-03.jpg

aw526591-05.jpg

aw526591-06.jpg

aw526591-07.jpg

Son Haberler
Kastamonu’da feci Kaza! Minibüsle ile araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kastamonu’da feci Kaza! Minibüsle ile araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Fenerbahçe'nin 2 yıldızına milli davet!
Fenerbahçe'nin 2 yıldızına milli davet!
Bilecik’te polis adayları göreve ilk adımı attı
Bilecik’te polis adayları göreve ilk adımı attı
İktidar oyunları
İktidar oyunları
Mide fıtığı ameliyatı sonrası ölen güzellik uzmanı toprağa verildi
Mide fıtığı ameliyatı sonrası ölen güzellik uzmanı toprağa verildi