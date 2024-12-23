Kastamonu'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Kastamonu'da cenaze için Sinop'a giden yolcuları taşıyan midibüsün devrilmesi neticesinde 1 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

Kastamonu'da cenaze için Sinop'a giden yolcuları taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre, 23 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Kaza, Sinop-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cenaze için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıyan midibüs devrildi. Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

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Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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