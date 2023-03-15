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Kastamonu’da evlere danan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu’da dört eve girerek hırsızlık yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:32
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Kastamonu’da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Kastamonu’da evlere danan 3 kişi tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu’nun Araç ilçesinde 4 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesine giren şahıslar çok sayıda eşya çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan Y.E.T., M.Ş. ve B.P.Ü., gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Şahısların aldığı eşyaları alan şahıs hakkında ise işlem yapıldı. Öte yandan çalıntı olduğu değerlendirilen 3 adet televizyon, matkap, mutfak tüpü, elektrikli ev aleti, güç kaynağı ve çok sayıda bilgisayar parçası ele geçirildi.

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