Girdiği evden motorlu testere çalan hırsız yakalandı

İHA

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde A.K. isimli vatandaşın kullanmadığı eve giren şahıs, motorlu testereyi çalarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından olayla ilgili yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın Ş.A. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs suçunu itiraf etti.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.