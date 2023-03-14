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Girdiği evden motorlu testere çalan hırsız yakalandı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde girdiği evden motorlu testere çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:19
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Kastamonu'da hırsızlık yaptığı evden motorlu testere çalan hırsız yakalandı

Girdiği evden motorlu testere çalan hırsız yakalandı
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İHA

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde A.K. isimli vatandaşın kullanmadığı eve giren şahıs, motorlu testereyi çalarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından olayla ilgili yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın Ş.A. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs suçunu itiraf etti.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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