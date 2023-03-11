Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

İHA'da yer alan habere göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Akdoğantekke köyü mevkiinde D-30 karayolunda sağlık memuru olan Hülya Bilmez idaresindeki 34 GZ 6084 plakalı otomobil ile Taşköprü istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden yolun karşı tarafına geçti.



Hülya Bilmez idaresindeki otomobil, bu sırada Kastamonu istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Yılmaz yönetimindeki 37 LG 310 plakalı otomobile çarptı.



Kazada araç sürücüleri Hülya Bilmez (37) ile Halil İbrahim Yılmaz (32) ile yolcu olarak bulunan Bedriye Yılmaz (50), Arif Bilmez (10), Mustafa Bilmez (8), Sadriye Yılmaz (52), Deniz Şimşek (28), Huriye Şimşek (57) ve Nazmiye Erdem (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.