Kastamonu’da kanlı intikam! Eşi ile birlikte tarladan dönüyordu

Kaynak: DHA
Kastamonu’da kanlı intikam! Eşi ile birlikte tarladan dönüyordu

Kastamonu Taşköprü’de traktör ile tarladan dönen bir çift silahlı saldırıya uğradı. Sinan Abak ve Kadriye Akbak, hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden kaçtı

Olay, saat 11.00 sıralarında Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Sinan Abak ve Kadriye Abak çifti, traktörle tarladan dönerken köyün girişinde N. A. ile karşılaştı.

N. A., torunu ile daha önce ilişki yaşadığını iddia ettiği Sinan Abak ve yanındaki eşi Kadriye Abak'a, tabanca ile ateş etti. Abak çifti, olay yerinde hayatını kaybetti, N. A. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin cesetleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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