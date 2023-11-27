Kastamonu’da karaya oturan geminin mürettebatı kurtarıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iskelede yük boşaltan Kamerun bandralı ‘Vamos’ adlı gübre yüklü gemi, şiddetli fırtına sebebiyle halatları kopmasının neticesinde sürüklenerek İnebolu Limanı Filli Köşk mevkiinde karaya oturdu.
Gemiden yapılan yardım talebi üzerine AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Gemideki 2’si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.
AFAD Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İnebolu ilçemizde Kamerun bayraklı Vamos isimli ticari gemi İnebolu Limanı önlerinde karaya oturmuştur. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında İnebolu itfaiyesine ait vinç vasıtasıyla kazazede 11 gemi personeli gemiden kurtarılarak karaya alınmış olup sağlık durumları iyi vaziyettedir” denildi.