Kastamonu’da meşrubat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kastamonu’da meşrubat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meşrubat yüklü kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kazaya dair inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Taşoluk köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlyas E. idaresindeki 37 ACJ 953 plakalı meşrubat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde bulunan tarlaya devrildi.

Ağaçlara takılarak durabilen kamyonda sürücü ve yanındaki Bayram B., kabinde sıkışırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri iki kişiyi de kurtardı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kamyondaki meşrubatlar ise çevreye saçılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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