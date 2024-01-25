Kastamonu'da mezarlıkta silahla vurulmuş halde ceset bulundu

Kastamonu’da vatandaşlar, Ahmet Dede Mezarlığı'nda yerde yatar vaziyette bir erkek ile karşılaştı.

Şahsın alkollü olduğunu düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın vücudunun çeşitli yerlerinden ile başından silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri, cesedin Tolga B.’ye ait olduğunu belirledi.

Tolga B.'nin cesedinin öldürüldükten mezarlığa atıldığı değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.