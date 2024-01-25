Kastamonu'da mezarlıkta silahla vurulmuş halde ceset bulundu

Kaynak: İHA
Kastamonu'da mezarlıkta silahla vurulmuş halde ceset bulundu
Kastamonu'da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Kastamonu’da vatandaşlar, Ahmet Dede Mezarlığı'nda yerde yatar vaziyette bir erkek ile karşılaştı.

Şahsın alkollü olduğunu düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın vücudunun çeşitli yerlerinden ile başından silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri, cesedin Tolga B.’ye ait olduğunu belirledi.

Tolga B.'nin cesedinin öldürüldükten mezarlığa atıldığı değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

aw127306-01.jpg

aw127306-02.jpg

aw127306-03.jpg

aw127306-04.jpg

aw127306-05.jpg

aw127306-06.jpg

aw127306-07.jpg

Son Haberler
Ali Koç ile 'kokteyl' diyaloğu gündem olmuştu. O garson işten çıkarıldı Yaşam
Ali Koç ile 'kokteyl' diyaloğu gündem olmuştu. O garson işten çıkarıldı
MHP’de ‘AKP’li aday’ krizi: Ülkücüler’den İlçe Başkanlığı binasına baskın Gündem
MHP’de ‘AKP’li aday’ krizi: Ülkücüler’den İlçe Başkanlığı binasına baskın
Çocuklarda fizik tedavi başarı oranını nasıl artar Sağlık
Çocuklarda fizik tedavi başarı oranını nasıl artar
Mali'de kaçak altın madeni çöktü: 70 kişi öldü Dünya
Mali'de kaçak altın madeni çöktü: 70 kişi öldü
Kız kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı Yaşam
Kız kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı
NATO’dan dev tatbikat: Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk Dünya
NATO’dan dev tatbikat: Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk