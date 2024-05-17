Kastamonu'da Nekbe anması

Kaynak: İHA
Kastamonu'da Nekbe anması
Kastamonu Üniversitesi'nde Nekbe'nin 76. .yıl dönümü sebebi ile bir anma töreni gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi’nde, Filistinlilerin 76 yıl önce yaşadıkları büyük felaket olan Nekbe, düzenlenen bir programla anıldı.

1948'de Filistin nüfusunun zorunlu göçe tabi tutulması ve İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle gerçekleşen Nekbe, Uluslararası Öğrenci Topluluğu adına Filistinli öğrenciler tarafından hatırlandı. Anma etkinliğine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Sena Aygül ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Saja Eshtaya ve Farah Ali Hassan, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği ihlal ve katliamların, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluşunu ilan etmesiyle daha da şiddetlendiğini vurguladı.

Öğrenciler, Nekbe'nin 500'den fazla köyün İsrail tarafından yıkılması ve 800 bin Filistinlinin kitlesel göçüyle sonuçlanan trajik bir olay olduğunu belirterek, yapılan işgali kınadılar.

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