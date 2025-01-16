Kastamonu'da öğretim görevlisi, buz gibi suda bakın neden yüzdü

Haberal, Kastamonu'nun doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor. İlk olarak Horma Kanyonu'ndaki yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi ahşap yürüyüş parkurundan yürüyerek geçen Haberal, daha sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaştı. Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği soğuk havaya rağmen, şelalenin önündeki gölete girerek bir süre yüzdü. Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın'ın tulum ile çaldığı "Ölürüm Türkiyem" şarkısına yüzerek eşlik eden Haberal, daha sonra Türk bayrağı açtı.

Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için soğuk havaya aldırış etmeden suda yüzdüğünü belirten Haberal, "Küre Dağları, biyoçeşitliliği ve doğal güzellikleriyle 2000 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu'ndan 3,5 kilometrelik bir yürüyüşle ulaşılabilen, Pınarbaşı ilçesinin Ilıca köyünde yer alan bir doğa harikasıdır. Şelale, Pan Parks alanlarından biri olup, kızıl geyik, ayı, domuz, kurt, çakal gibi yaban hayvanlarını barındırmaktadır. Aynı zamanda bölgede şimşir ormanları, göknar, sarıçam ve karaçam gibi bitki çeşitliliği bulunmaktadır. Tarımsal alanlar ve hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Horma Kanyonu'ndan geçişler alan kılavuzu eşliğinde yapılmalıdır, çünkü bölge çok risklidir. Turizmciler olarak bölgeyi macera turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Biyoçeşitliliği ve jeomorfolojik yapısıyla Küre Dağları Milli Parkı, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Herkesi bu cennet güzellikleri görmeye bekliyoruz" dedi.

Haberal'a, Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın, Tourism Management lisans öğrencisi İrem Karahan ve Doğa Turizmi Rehberliği yüksek lisans öğrencisi Ali Kartal destek verdi.