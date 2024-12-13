Kastamonu'da orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışan 26 yaşındaki Serdar Atmaca esrarengiz bir şekilde evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu Camikebir Mahallesi Mehmet Şevki Caddesi'nde meydana geldi. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Serdar Atmaca'nın sabah işe gelmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi sonrası şüphelenen iş arkadaşları yaşadığı eve gitti.

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Eve giren iş arkadaşları Atmaca'yı tabanca ile vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Atmaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gaziantep nüfusuna kayıtlı Serdar Atmaca'nın 1 ay önce evlendiği, eşinin Hatay'da hemşire olarak görev yaptığı belirtildi.

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Atmaca'nın, eşinin tayinini İnebolu'ya aldırmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

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