Kastamonu’da orman yangını

Kaynak: İHA
Kastamonu’da orman yangını

Kastamonu merkezde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerinde söndürme çalışmaları yapıyor.

Kastamonu'da bir orman yangını meydana geldi. Olay, Merkez ilçesi Alpağun köyünde gerçekleşti. Bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve bölge halkının ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, arazözler ve helikopterler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları için çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve arazözlerin yanı sıra helikopterler de destek için görevlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladılar.

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