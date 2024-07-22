Kastamonu’da orman yangını

Kastamonu'da bir orman yangını meydana geldi. Olay, Merkez ilçesi Alpağun köyünde gerçekleşti. Bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve bölge halkının ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, arazözler ve helikopterler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları için çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve arazözlerin yanı sıra helikopterler de destek için görevlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladılar.