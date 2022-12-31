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Kastamonu’da alkol operasyonu

Kastamonu’da yapılan operasyonda litrelerse sahte alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 16:42
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Kastamonu’da sahte alkol operasyonu

Kastamonu’da alkol operasyonu
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İHA’nın haberine göre, Kastamonu Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte alkol bulundurulduğu belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8,5 litre sahte rakı, 7 litre sahte viski, 2 litre etil alkol, 1 adet viski kiti, 1 adet aroma verici, 1 adet anason yağı, 1 adet içki yapımında kullanılan şırınga ve 1 adet alkol kiti ile alkol üretiminde kullanılan düzenekler ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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