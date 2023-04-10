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Kastamonu'da hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

Kastamonu'da boş hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:25
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Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'da hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoldan çıkarak yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bozkurt-Kastamonu karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ali Y. (48) yönetimindeki 06 FV 5319 plakalı boş hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonda sıkışan sürücü Recep Ali Yıldırım, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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