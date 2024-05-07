Kastamonu'da tüyler ürperten olay: Başı kesilmiş ceset bulundu

Kastamonu'da merkez ilçeye bağlı Dere köyünde terk edilmiş bir otomobil bulan yurttaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, otomobilin yakınlarında yer alan su kanalının altına atılmış vaziyette başı kesik bir ceset buldu.

Cansız bedenin Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde yaşan ve 3 gündür kayıp olan A.Y.’ye ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında E.Ö. N.K. ve Ş.K.’yı gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrası ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Cansız bedenin kime ait olduğu otopsi işlemelerinin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, su kanalında bulunan cesedin kayıp olan baş kısmının bulunması için yürütülen aramalar da devam ediyor.