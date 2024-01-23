Kastamonu’da üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Kastamonu’da üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 1 işyeri ve 1 ikamette gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik uygulamalar sürüyor. Bu kapsamda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, belirlenen bir ikamet ve bir işyerinde arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalarda 1,4 gram esrar maddesi, 8,2 gram bonzai maddesi, 16 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 14 bin 300 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 152 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucu 3 şahıs gözaltına alındı.

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