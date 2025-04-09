Kastamonu’da zirai don alarmı! Sıfır derecenin altına düşecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da zirai don alarmı! Sıfır derecenin altına düşecek

Kastamonu Valiliği, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği uyarısıyla zirai don tehlikesine dikkat çekti. Meteoroloji’nin tahminine göre, çiftçiler ve vatandaşlar buzlanma riskine karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Meteoroloji’nin Kastamonu için soğuk hava tahmini yapmasının ardından Valilik harekete geçti.

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Yapılan duyuruda, hava sıcaklığının gece sıfırın altına ineceği belirtilerek, zirai don tehlikesine karşı dikkat çağrısı yapıldı.

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Valilikten yapılan açıklamada, “Son meteorolojik verilere göre, Kastamonu genelinde gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma ve zirai don riskine karşı, özellikle çiftçilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir.” denildi.

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