Kastamonu’da zirai don alarmı! Sıfır derecenin altına düşecek

Meteoroloji’nin Kastamonu için soğuk hava tahmini yapmasının ardından Valilik harekete geçti.

Yapılan duyuruda, hava sıcaklığının gece sıfırın altına ineceği belirtilerek, zirai don tehlikesine karşı dikkat çağrısı yapıldı.

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Valilikten yapılan açıklamada, “Son meteorolojik verilere göre, Kastamonu genelinde gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma ve zirai don riskine karşı, özellikle çiftçilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir.” denildi.

O ilde yaşayanlar dikkat... Meteorolojiden zirai don ve kırağı uyarısı!