Kastamonu'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü'nde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.04'de gerçekleşen deprem 1,9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Çevre ilçelerden hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlçedeki vatandaşlar sokağa çıkarak tehlikenin geçmesini bekledi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.