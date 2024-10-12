Kasten öldürme suçundan aranan firariyi yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kasten öldürme suçundan aranan firariyi yakaladı

Gaziantep'te adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten öldürme suçundan aranan firariyi yakaladı

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