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Barcelona Espanyol'a yenişemedi

İspanya La Liga'da Barcelona iki kırmızı kartın çıktığı mücadelede Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 11:08
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Katalan derbisinde kazanan çıkmadı: 5 hafta sonra ilk puan kaybı

Barcelona Espanyol'a yenişemedi
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İspanya La Liga'da Barcelona iki kırmızı kartın çıktığı mücadelede Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.7. dakikada Marcos Alonso ile öne geçen Barcelona'ya Espanyol, Joselu'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Öte yandan iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Ev sahibi ekipte Jordi Alba, Espanyol'da ise Souza ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Katalan ekibi 5 haftalık galibiyet serisinin ardından ilk kez puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla beraber Barcelona 38, Espanyol 13 puana yükseldi.

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