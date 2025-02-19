Katar Açık’ta Draper fırtınası

Britanya’nın bir numaralı tenisçisi Jack Draper, Katar Açık’ta gösterdiği etkileyici performansla çeyrek finale yükseldi. Draper, Avustralyalı rakibi Christopher O’Connell’ı 6-2, 6-1’lik setlerle mağlup ederek sadece 59 dakikada galibiyete ulaştı. Mücadele boyunca servis oyunlarında rakibine kırılma puanı bile göstermeyen Draper, ATP 500 düzeyindeki ikinci şampiyonluğu için iddiasını ortaya koydu.

23 yaşındaki Draper, Ocak ayında Avustralya Açık’ta Carlos Alcaraz ile oynadığı dördüncü tur maçında sakatlanarak turnuvadan çekilmişti. Bu turnuva, genç oyuncunun sakatlık sonrası ilk mücadelesi oldu. Maça hızlı başlayan Draper, ilk oyunda servis kırdı ve 4-2’de bir kez daha kırarak ilk seti rahat kazandı. İkinci sette rakibine sadece bir oyun veren Draper, çeyrek final biletini zorlanmadan aldı.

Draper, çeyrek finalde Tallon Griekspoor veya Matteo Berrettini ile karşılaşacak. Berrettini, turnuvanın favorilerinden Novak Djokovic’i set vermeden eleyerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Eğer Draper turu geçerse, yarı finalde İspanyol yıldız Carlos Alcaraz ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Dört kez Grand Slam şampiyonu olan Alcaraz, çarşamba günü İtalyan Luca Nardi’yi 6-1, 4-6, 6-3’lük skorla yenerek çeyrek finale yükseldi. ATP 500 turnuvalarındaki galibiyet serisini 12 maça çıkaran Alcaraz, çeyrek finalde Çek raket Jiri Lehecka ile mücadele edecek.

Carlos Alcaraz'dan tarihi başarı

Doha’daki diğer karşılaşmalarda Avustralyalı Alex de Minaur, Botic van de Zandschulp’u 6-4, 6-4’lük setlerle yenerek sert zemin turnuvalarındaki 200. galibiyetini elde etti. Beş numaralı seribaşı Andrey Rublev, Nuno Borges’i 6-3, 6-4 mağlup ederek De Minaur ile eşleşti.

Dünya 6 numarası Daniil Medvedev ise Belçikalı Zizou Bergs’i 6-2, 6-1’lik rahat bir galibiyetle eledi. Medvedev, çeyrek finalde Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile karşılaşacak. Auger-Aliassime, Sırp tenisçi Hamad Medjedovic’in sakatlığı nedeniyle maç yapmadan tur atladı.