Katar Başbakanı Thani ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze temasları kapsamında ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili temasta bulundu.

KAYNAK: İHA
Katar Başbakanı Thani ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze temaslarını ABD’de sürdürüyor. Thani, bugün başkent Washington DC’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Başbakanı Thani ile Blinken görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki durumun yanı sıra bölgedeki gerilimin azaltılması ve ateşkesin yollarının masaya yatırıldığı belirtildi.

Ayrıca, Katar Başbakanı Thani görüşmede, Gazze Şeridi’nin sürekli bombalanmasının arabuluculuk çabalarını karmaşık hale getirdiğini ve bölge sakinlerinin karşılaştığı felaketi daha da kötüleştirdiğini vurguladı. Thani, Katar’ın bölgedeki sükuneti yeniden sağlama ve kalıcı ateşkese ulaşma çabalarını sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi.

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