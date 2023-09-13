Katar, Libya'da sahra hastanesi kuracak

Katar'ın sel felaketi yaşanan Libya'da kuracağı sahra hastanesinin uçakla yola çıkarıldığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Katar, Libya'da sahra hastanesi kuracak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari'nin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Katar Kalkınma Fonu tarafından sunulan sahra hastanesini taşıyan uçak, Bingazi'deki Uluslararası Benina Havalimanı'na hareket etti.

Uçakta ayrıca, Katar Kızılay'ı tarafından sunulan tıbbi malzemeler ve gıda maddelerinin yanı sıra sel felaketi bölgelerinde insani yardım hizmeti veren arama kurtarma ekibi de bulunuyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı baş sağlığı dileklerini belirtirken, "Kardeşlerimizin başına gelen musibet bizim başımıza gelmiştir. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini belirtmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

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