Arjantin Milli Takımı sokağa çıktı: Katar'da yer yerinden oynadı

Lusail Stadı'nda oynanan ve normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren final mücadelesinde Fransa'ya penaltılarla üstünlük kuran Arjantin Milli Takımı, sevincini stat dışında toplanan binlerce sporseverle de paylaştı.

Kupa töreni sonrasında aileleri ve tribünleri dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya kutlayan Arjantinli futbolcular, üstü açık bir otobüsle Lusail Caddesi'nden geçerek maça giremeyen futbolseverleri selamladı.

Kortej sırasında hava fişek gösterileri caddeyi festival havasına soktu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada, tarihin en heyecanlı finallerinden birinin ardından kupayı kazanan Arjantin, üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.