Katar ve İngiltere, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Casim, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşme gerçekleştirdi. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmede, ikili iş birliği ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.

KAYNAK: AA
Katar ve İngiltere, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Casim, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile başkent Doha’da bir araya geldi. İki bakan, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durumu masaya yatırdı.

Katar resmi haber ajansı QNA’nın bildirdiğine göre, görüşmede, gelecek stratejik diyalog için hazırlıklar başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Bakanlar, Filistin meselesi, Suriye ve Afganistan’daki durumlar, İran ile nükleer anlaşma gibi bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İki bakan, "İsrail'in içinde bulunduğu kriz sürecinde özellikle Batı Şeria'daki durumların kötüye gitmesinden derin endişe duyduklarını" dile getirdi.

Orta Doğu turuna salı günü başlayan Cleverly, Katar ziyaretinin ardından Kuveyt ve Ürdün’e de gidecek.

Cleverly, Katar’da ayrıca Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el-Atıyye ile de görüştü.

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