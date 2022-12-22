Arjantin'in eski cumhurbaşkanından olay yaratacak sözler. ''Katar'da çok eşcinsel var''

Arjantin'in eski cumhurbaşkanı Mauricio Macri, Katar'daki LGBT+ topluluğu hakkındaki görüşleriyle tartışmalara yol açtı ve bu Arap ülkesinde çok fazla eşcinsellik olduğunu ancak bunu gösteriş yapmadıklarını ve bir mesele haline getirmediklerini söyledi.
FIFA Vakfı başkanlığı görevi nedeniyle son bir ayını Dünya Kupası'nı izleyerek geçiren Macri, "Katar'da çok hızlı gelişiyorlar ve çok fazla eşcinsellik var, orada [homoseksüeller] yaşıyorlar, birkaçıyla birlikte oldum ve bana hiçbir sorun olmadığını söylediler" dedi.
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