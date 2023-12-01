Katar'dan ateşkes açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin arasında insani aranın uzatılmasına için görüşmelerin sürdüğünü, ancak Gazze'ye yönelik son saldırıların arabuluculuk faaliyetlerini zora soktuğunu belirtti.

KAYNAK: İHA
Katar'dan ateşkes açıklaması

İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe giren ateşkes, bu sabah itibarıyla sona erdi. İsrail ordusu, ateşkesin son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı. Saldırılarda şu ana kadar 32 Filistinli hayatını kaybetti. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Filistin arasında insani aranın uzatılması için görüşmelerin sürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, "Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının, insani aranın sona ermesinin ardından yeniden başlamasından derin üzüntü duyduğunu ifade ediyor" denildi. İki taraf arasındaki müzakerelerin, insani ara durumuna yeniden dönülmesi amacıyla devam ettiği vurgulandı. Katar'ın arabulucu ortaklarıyla birlikte insani aranın uzatılması çabalarını sürdürmeye kararlı olduğu, sükunete dönmek için gereken her şeyi yapacağı kaydedildi. Açıklamada, "İnsani aranın bitiminden sonraki ilk saatlerde Gazze Şeridi'nin bombalanması, arabuluculuk faaliyetlerini zorlaştırdı ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da kötüleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın sivilleri hedef alan her türlü eylemi, toplu cezalandırma uygulamasını ve zorla yerinden etme girişimlerini bir kez daha kınadığı aktarıldı.

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