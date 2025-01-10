Katar'ın dış ticareti daraldı

Katar, Kasım 2024'te dış ticaret fazlasında küçük bir daralma yaşadı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 16,73 milyar Katar Riyali (QAR) olan ticaret fazlası, bu yıl 16,67 milyar QAR olarak kaydedildi. Bu düşüş, ithalatın ihracattan daha hızlı bir şekilde artmasından kaynaklandı. Yıllık bazda, ihracat %1,3 artarak bir yıllık en düşük seviyeye inerek 26,87 milyar QAR oldu. Buna karşın ithalat %4 artarak 10,2 milyar QAR’a yükseldi.

KATAR'DA İHRACAT VE İTHALAT ARTIŞI

Kasım ayında Katar’ın dış ticaret fazlası, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ufak bir azalma gösterdi. Ancak, ülkenin dış ticaret verileri genel anlamda büyüme göstermeye devam etti. Kasım 2024’teki ihracat, %1,3 artarak 26,87 milyar QAR’a ulaşırken, ithalat ise %4'lük bir artışla 10,2 milyar QAR oldu. Bu, ithalatın artış hızının, ihracattan daha fazla olmasının ticaret fazlasını azalttığını ortaya koyuyor.

YIL BAŞINDAN İTİBAREN TİCARET FAZLASINDAKİ DÜŞÜŞ

Katar’ın 2024 yılının ilk on bir ayında, dış ticaret fazlası 197,21 milyar QAR’a geriledi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 222,67 milyar QAR’dı. Bu, ülkenin ticaret fazlasındaki yıllık daralmanın bir göstergesi. İthalatın ve ihracatın büyüme oranları, Katar ekonomisinin dış ticaretindeki değişimleri yansıtan önemli veriler olarak kaydedildi.

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İTHALAT ARTIŞI TİCARET DENGESİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Katar’ın ticaret dengesi, ihracatın düşük büyüme oranı ve ithalatın artışı ile şekilleniyor. Ülkede büyük bir ticaret fazlası sağlanmaya devam edilse de, ithalatın artması ticaret açığının büyümesini engelliyor. Ekonomistler, Katar’daki dış ticaretin artan ithalat ve azalan ihracatla daha dengeli hale gelmesinin zaman alabileceğini belirtiyorlar.

Katar hükümeti, ekonomik çeşitliliği artırmak ve ticaretin daha dengeli hale gelmesi için çeşitli stratejiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle, son yıllarda doğal gaz ve petrol sektörüne olan bağımlılığı azaltma çabalarıyla birlikte dış ticaretin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.