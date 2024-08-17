Katarlıların Türkiye'deki büyük kazancı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Paramedya
Katarlıların Türkiye'deki büyük kazancı ortaya çıktı

Borsanın kazananı Katarlılar oldu...Katarlı yatırımcıların portföyleri bir yılda 6 kat büyüdü. Borsadaki portföyleri yüzde 481 artışla 15 milyar doları aştı

Borsa'da kim ne kadar kazandı. Yabancı yatırımcıların sayısı düşdümü. Yatırımcı İlişkileri Derneği yılın ikinci çeyreğine dair "Borsa Trendleri Raporu" yayınlandı. İşte o rapor Katarlı yatırımcıların portföylerinin bir yılda 6 kez arttığı ortaya çıktı.

Borsa İstanbul’daki (BIST) yabancı sayısı dip seviyelerde olduğu belirtiliyor. Katarlı yatırımcıların portföylerinin toplamı bir yıldaki artış oranı yüzde 481 olarak kayıtlara geçti. Böylece Katarlıların toplam porföy miktarı 15 milyarı aştı.

Rapora göre, borsadaki yatırımcı sayısının yüzde 0.4’ünü, toplam portföylerin ise yüzde 38’ini yabancılar oluşturuyor. İşte BIST'teki yabancıların hisselerin yüzde 50,3'ünü ABD ve KAtar'da yerleşik kişilerden oluşuyor.

Bu dönemde Borsa İstanbul portföyünü en hızlı büyüyen ülke hangisi sorusuna yanıt ise Katar oldu.

Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin yılın ikinci çeyreğine ilişkin ‘Borsa Trendleri Raporu’nda Katarlı yatırımcıların portföy miktarı yayınlandı. O rapora göre Katar'da yerleşik yatırımcıların portföy oranı 1 yılda yüzde 481 artış gösterdi. Katarlı yatırımcıların Haziran 2023’te 2 milyar 609 milyon dolar büyüklüğünde olan borsa portföyü, Haziran 2024’te 15 milyar 148 milyon dolara ulaştı.

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