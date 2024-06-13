Katarina Lazoviç imzayı attı

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Katarina Lazoviç imzayı attı

Sırp voleybolcu Katarina Lazoviç sözleşmeye imzayı attı.

Galatasaray Daikin, geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Katarina Lazoviç'le yeni sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık imza attığı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, geçtiğimiz sezon devre arasında kulübümüze transfer olan Sırp smaçör @lazaaa7 ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

1999 doğumlu oyuncu, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray forması ile mücadele edecek.

Lazović’e, Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz."

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